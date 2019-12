Untergang eines "Königreichs"?

Wie die "Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG" vergangene Woche mitteilt, wird es im kommenden Jahr kein "New Horizons" Festival am Nürburgring geben. In der Pressemitteilung zum Veranstaltungskalender 2020 heißt es: "Die EDM-Veranstaltung wird sich nach drei Jahren der positiven Entwicklung und 80.000 Besuchern in 2019 eine kreative Pause gönnen, um anschließend an einer anderen Location neu zu starten."

Auf der Homepage von "New Horizons" heißt es noch bis Donnerstag, 5. Dezember, dass der reguläre Ticketverkauf "demnächst" starte, die ersten sogenannten 6.000 "Loyal Traveller Tickets" bereits ausverkauft seien. Auch auf den Social-Media-Kanälen wurde in den vergangenen Monaten bereits für das Event im Jahr 2020 geworben.

Wie es zu der scheinbar kurzfristigen Absage des Festivals - trotz der wachsenden Zahl an Festivalbesuchern - kam, ist jedoch unklar. Auf Anfrage des WochenSpiegel teilt Alexander Gerhard, Pressesprecher des Nürburgrings, mit, dass der "Ring" bis dato lediglich das Gelände für das Festival zu Verfügung stellte. Die Gründe seien beim Veranstalter "ALDA" zu erfragen, hier läge auch die "Kommunikationshoheit", sich zu dieser Entscheidung zu äußern.

Trotz mehrmaliger Nachfragen des WochenSpiegel verweist der Veranstalter ALDA lediglich auf das inzwischen veröffentlichte Statement (Stand bei Redaktionsschluss). Hierhin heißt es: "Auf dem Nürburgring haben wir neue Höhen erreicht, Barrieren gebrochen und einen Höhepunkt in unserer kreativen Vision erreicht. Deshalb werden wir jetzt zurück gehen, um uns die Zeit zu nehmen, um unsere zukünftige Vision für New Horizons zu basteln. Wir werden das Feedback von unseren Fans in dieser Vision integrieren und im Jahr 2021 mit einem spannenden neuen innovativen Ansatz an einem brandneuen Standort zurückkehren. (...)."

Wer sich bereits ein Ticket für 2020 gesichert hat, soll vom Ticketing-Partner eine E-Mail zur Rückerstattung erhalten.