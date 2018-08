Von der Pole-Position aus gestartet ließ das Black-Falcon-Quartett zu keinem Zeitpunkt etwas anbrennen und setzte sich nach 42 Runden – umgerechnet 1023,036 Kilometern – mit einem souveränen Vorsprung von 1:53,266 Minuten gegen die Verfolger durch. In einem spannenden Finish hatte ROWE RACING mit den Fahrern Philipp Eng und Tom Blomqvist im BMW M6 GT3 gegen die Markenkollegen von Falken Motorsport die Nase vorne. Stef Dusseldorp und Alexandre Imperatori fehlten auf Platz drei nur 11,136 Sekunden auf Rang zwei.

Fehlerfreie sechs Stunden

„Ein fantastisches Rennen“, freute sich Haupt. „Wir haben sechs Stunden lang keine Fehler gemacht und hatten ein perfektes Auto. Den Grund für unseren Triumph hat aber eindeutig Adam mit seiner fantastischen Pole-Zeit gelegt.“ Christodoulou hatte bei perfekten Bedingungen im Zeittraining in 7:55,723 Minuten die Bestzeit markiert. „Das war die schnellste Nordschleifenrunde, die ich je gefahren bin“, sagte der Brite. Die starke Konkurrenz im Nacken war für Nordschleifen-Routinier Metzger eher Ansporn als Grund zur Sorge. „Wir wissen, was wir können“, so der Schweizer. „Wir kennen unsere eigenen Stärken und Schwächen genauso wie die der Konkurrenz. Am Ende hatten wir einfach das beste Gesamtpaket.“

Rowe-Racing fährt "Heimsieg" hinterher

Von 2012 bis 2015 gewann ROWE RACING das 6-Stunden-Rennen viermal in Folge. Seit 2016 ist der Mineralölkonzern Titelsponsor der Veranstaltung und fährt dem „Heimsieg“ hinterher – so auch in diesem Jahr. „Ein Reifenschaden nach 17 Runden hat uns heute leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Eng. „Das war ärgerlich und uns war schnell klar, dass wir unter normalen Umständen keine Chance mehr auf den Sieg haben würden. Über Rang zwei freuen wir uns trotzdem.“ Der Österreicher bestritt sein erstes Nordschleifenrennen 2018 und war nach seinen großen Erfolgen in der DTM froh, wieder in der Grünen Hölle Rennen zu fahren. „Das war megacool und im BMW M6 GT3 habe ich mich auf der Strecke auf Anhieb wieder wohlgefühlt. Das ist allerdings nicht verwunderlich, ich habe in diesem Cockpit glaube ich mehr Zeit verbracht als in einer meiner Wohnungen.“

Als sich in der letzten halben Stunde der Abstand auf den vorausfahrenden ROWE-BMW verkürzte, keimte bei Falken Motorsport kurzzeitig Hoffnung auf, Platz zwei noch erringen zu können. „Wir haben Vollgas gegeben und in einer Runde 13 Sekunden aufgeholt“, sagte Imperatori. „Dann haben wir aber schnell gemerkt, dass unsere Mitstreiter ihren Vorsprung nur verwaltet haben. Am Ende sind wir aber mit Platz drei sehr zufrieden. Ein tolles Ergebnis für ein tolles Team.“

Klassensieg für WochenSpiegel-Ferrari #22

Hinter den beiden Porsche 911 GT3 R von Falken Motorsport und Manthey-Racing pilotierten Georg Weiss, Oliver Kainz und Jochen Krumbach im Ferrari 488 GT3 des Wochenspiegel Team Monschau das schnellste Fahrzeug der GT3-Premium-Kategorie. Im Gesamtklassement belegte der Ferrari mit der Nummer 22 Platz sechs.

TCR-Klassensieg für den MSC Ruhr-Blitz Bochum

Ein Fahrer, für den das ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen ein waschechtes Heimspiel ist, feierte in der TCR-Klasse einen Heimsieg. Der Norweger Håkon Schjærin, seit Jahren Mitglied im Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet, gewann zusammen mit seinen Landsleuten Alte Gulbrandsen, Kenneth Østvold und Anders Lindstad im Audi RS 3 LMS die aufstrebende Tourenwagenklasse. Platz zwei ging an den Seat Cupra TCR von FEV-Racing vor einem der zwei Opel Astra TCR von Lubner Motorsport.

In der Tabelle bleibt es weiter spannend

Die beiden erstplatzierten Teams in der VLN-Fahrerwertung haben souverän abgeliefert. Norbert Fischer, Christian Konnerth und Daniel Zils gewannen im V4-BMW des Pixum Team Adrenalin Motorsport ihre Klasse genauso wie Mike Jäger, Stephan Köhler und Christian Kohlhaas im SP8-Ferrari von racing one. Ihr Rückstand ist allerdings von 0,17 Punkten auf 0,38 Punkte angewachsen, da in der V5 zehn Fahrzeuge am Start waren, in der SP8 hingegen nur sieben.



Auch in der am stärksten besetzten Klasse war das Pixum Team Adrenalin Motorsport erfolgreich. Christopher Rink, Danny Brink und Philipp Leisen setzten sich bei den VLN-Produktionswagen bis 2.500 ccm Hubraum gegen sage und schreibe 24 Gegner durch. Platz zwei ging an Manheller Racing. Das Podium komplettierte das Team Securtal Sorg Rennsport.

Lauf 6 am 1. September

Der sechste Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring findet bereits in zwei Wochen statt. Am 1. September geht die Saison 2018 mit Vollgas in die zweite Saisonhälfte. Das 41. RCM DMV Grenzlandrennen des Rheydter Club für Motorsport führt über die gewohnte Distanz von vier Stunden.