Wer kennt sich aus in Adenau?

Adenau. In dieser Ausgabe veröffentlicht der Adenauer WochenSpiegel das letzte Bild seines vierteiligen Sommerrätsels. Im letzten Teil wollen wir von unseren Lesern wissen, an welchem Gebäude man das obenstehende Relief entdecken kann. Wer gewinnen möchte, schickt bis zum 14. September eine Postkarte mit dem Stichwort »Sommerrätsel« an WochenSpiegel, Marktplatz 17, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler oder eine E-Mail mit dem gleichen Stichwort an Red-Adenau@weiss-verlag.de . Die Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost. Sie werden mit Gutscheinen für ortsnahe Eisdielen im Kreis Ahrweiler belohnt. Es werden nur Postkarten und E-Mails berücksichtigt, die die Lösungen aller vier Rätsel aufzählen. Außerdem müssen Name, Adresse und Telefonnummer angegeben werden. Unter https://www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele/bild/galerie/sommerraetsel-ahrtal-adenau-394/ finden sie die letzten Gewinnspiele. Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.wochenspiegellive.de/service/gewinnspiele Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter www.wochenspiegellive.de/datenschutz In dieser Ausgabe veröffentlicht der Adenauer WochenSpiegel das letzte Bild seines vierteiligen Sommerrätsels. Im letzten Teil wollen wir von unseren Lesern wissen, an welchem Gebäude man das obenstehende Relief entdecken kann. Wer gewinnen möchte,…

