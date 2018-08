WochenSpiegel präsentiert Müllenbacher Herrensitzung

Auch die vierte Auflage der Müllenbacher Herrensitzung verspricht wieder ein Programm der Superlative. Nach der erfolgreichen Premiere vor drei Jahren haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Müllenbach auch dieses Jahr keine Kosten und Mühen gescheut und wieder erstklassige Künstler für das Event in der Elsberghalle verpflichtet. So werden am Samstag, 17. November, 14 Uhr, Top-Acts wie Dave Davis alias Motombo Umbokko, der Sitzungspräsident (Volker Weininger), de Knallkopp, die Domstürmer, die Showtanzgruppe High Energy, die Botzedresse und viele mehr auf der Bühne stehen.

Vorverkauf am 23. September

Der Vorverkauf für die Herrensitzung findet am Sonntag, 23. September, 9 Uhr im Jugendheim Müllenbach (Nähe Gasthaus Gilles) statt. Karten kosten 23 Euro. Kartenreservierungen sind auch per E-Mail an ffwmuellenbach@gmx.de möglich.