Zwei Tote bei Verkehrsunfall

Zwei Tote hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04.38 Uhr auf der B 258 bei Müsch ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 35-jähriger britischer Staatsangehöriger mit seinem Seat auf der Bundesstraße von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Etwa 200 Meter vor der Unfallstelle überholte er einen Pkw. Einige Meter nach dem Überholvorgang kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an der dortigen Schutzplanke entlang. Anschließend hob der Seat ab und flog über die Schutzplanke, prallte gegen einen Baum rechtsseitig der Fahrbahn. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer mit einer Geschwindigkeit unterwegs war, die dem Straßenverlauf nicht angepasst war. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer sowie sein 35-jähriger britischer Beifahrer tödlich verletzt. Eine dritte Person, die sich im Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt. Die Angehörigen der Unfallopfer wurden über das britische Konsulat verständigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und der polizeilichen Ermittlungen war die B 285 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 09.30 Uhr voll gesperrt.