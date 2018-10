60 Jahre nur im Wohnzimmer »gelebt«

Pause im Weinfass

Uerzig. Auf einer Anhöhe in einem Weinberg an der Bergstraße in der Ortslage Ürzig hat Winzer Hans-Leo Berres ein attraktives Weinfass erstellt. Das Fass ist zur Moselseite offen, mit Sitzbänken und Tisch ausgestattet und lädt Wanderer und interessierte Gäste zum Verweilen ein. „Die Idee“, so Berres, „an dieser exponierten Stelle, wo der Moselklettersteig unmittelbar vorbeiführt, etwas Touristisches und Weinbezogenes zu erstellen, war schon länger von mir geplant. Bei der Mosel-Sektkellerei Otto Treis in Zell-Merl wurde ich dann fündig. Ein 5320 Liter fassendes Weinfass hergestellt von der Firma Diemer und Roth in Stuttgart im Jahre 1942 konnte ich von Marcus Treis, Besitzer der ältesten Sektkellerei an Mosel-Saar-Ruwer, erwerben.“ Dann begann eine arbeitsreiche Zeit. Das Fass wurde im Keller in Zell-Merl demontiert, alle Fassdauben gereinigt, und die Fassreifen wurden entrostet , lackiert und das Fass wieder im ursprünglichen Zustand aufgebaut. Hier waren die Fachkenntnisse des Schreiners Leo Teusch aus Wittlich-Bombogen sehr hilfreich, der dann auch die Überdachung erstellte. Nach Moseltradition wurde das Dach mit Naturschiefer in der „Altklassischen Deutschen Eindeckung“ gefertigt. Genau an dieser Stelle, dem Standort des Fasses, ist der innerörtliche Schnittpunkt der Moselsteigetappen Bernkastel-Ürzig und Ürzig-Traben-Trarbach. Das Fass stellt eine touristische Bereicherung an der Mosel dar. Kaum aufgestellt, nutzen es Wandergruppen begeistert als Raststätte und geniessen die schöne Aussicht. Am 25. September fand die Einweihungsfeier mit Ortsbürgermeister Arno Simon, den am Bau beteiligten Helfern sowie Nachbarn und Freunden statt. Der Ortsbürgermeister bedankte sich bei Hans-Leo Berres für das private Engagement zum Wohl der Allgemeinheit. Die Winzerkapelle Ürzig umrahmte die Veranstaltung mit einem Musikprogramm. Hans-Leo Berres dankte allen Beteiligten und Gästen für die schöne Feier. Fotos: Peter CaspersAuf einer Anhöhe in einem Weinberg an der Bergstraße in der Ortslage Ürzig hat Winzer Hans-Leo Berres ein attraktives Weinfass erstellt. Das Fass ist zur Moselseite offen, mit Sitzbänken und Tisch ausgestattet und lädt Wanderer und interessierte…

weiterlesen