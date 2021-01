De Zooch kütt – äver anders

Obwohl Karneval in Hönningen nicht stattfindet, bietet die KG Rot-Weiß eine Aktion für Kinder und Jugendliche im Alter von null bis 15 Jahre an.

Wer beim anderen „Rosenmontagszug“ mitmachen möchte, holt sich am Mittwoch, 3. Februar, 17 Uhr, auf dem Dorfplatz eine Platte ab. Die Teilnehmer überlegen sich ein karnevalistisches Motiv (zum Beispiel Clown, Prinzessin, Ritter und so weiter). Mit wasserfester Farbe (wie Acryl) werden die Hartfaserplatten bemalt. Den Namen auf der Rückseite vermerken und die Platte bis Montag, 8. Februar, auf dem Dorfplatz abgeben.

Der ausgefallene Karnevalsumzug würde am Kreisel in Hönningen beginnen, durch die Hauptstraße gehen und am Friedhof enden. Auf dieser Strecke sollen die bemalten Platten an den Laternen befestigt und symbolisch für den Zug aufgehängt werden.

Doch damit nicht genug, denn es gibt noch einen Kinderkostüm-Wettbewerb.

Die KG fordert Eltern auf, ihre Kinder in ihrem Lieblingskostüm zu fotografieren. Das Foto wird bis Donnerstag, 4. Februar, per E-Mail an: info@kg-hoenningen.de geschickt. Die kreativsten Kostüme werden am Samstag, 13. Februar, prämiert.

Von allen Teilnehmern wird in der Karnevalswoche ein großes Foto-Banner am Kindergarten „Wibbelstätz“ zu sehen sein.

Die KG Rot-Weiß Hönningen freut sich auf tolle Bilder bei beiden Aktionen!