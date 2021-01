HeiÃŸe Asche kÃ¶nnte Ursache fÃ¼r Brand sein

Diebe brechen Milchautomaten auf

Gerolstein. Unbekannte haben das Bargeld aus dem Milchautomaten des Reginenhofs in Gerolstein geklaut. Zeischen Montag, 11. Januar, 16 Uhr, und Dienstag, 12. Januar, 9 Uhr, betraten unbekannte Täter, laut Polizei vermutlich die Dunkelheit ausnutzend, die unverschlossene "Bio-Frischmilchtankstelle" an der L 29 in Gerolstein. Dort brach man mittels…