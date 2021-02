Nachtragsmeldung: Unfall auf K 35

phd thesis proofreading uk see it here consumer behavior term paper term paper about overpopulation Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 61 jähriger Motorradfahrer die K 35 aus Richtung Esch in Richtung Dernau und beabsichtigte einen vorausfahrenden Pkw zu überholen.

Vermutlich beim Ausscheren kommt es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wird der Motorradfahrer schwerstverletzt. Darüber hinaus verletzen sich die 42-jährige Pkw- Fahrerin und der neunjährige Beifahrer leicht.

Alle verletzten Personen werden durch den Rettungswagen bzw. dem Rettungshubschrauber Krankenhäusern zugeführt. Der Streckenabschnitt blieb bis rund 17.20 Uhr voll gesperrt.

Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung zu setzen: Telefon: 0 26 41 / 97 40, E-Mail www.pibadneuenahr@polizei.rlp.de