Polizeikontrolle kam gut an

Spielhallenbetreiber zusammengeschlagen und ausgeraubt

Jünkerath. Der Betreiber einer Spielhalle in Jünkerath wurde am Donnerstagabend von drei Tätern geschlagen, getreten und anschließend ausgeraubt. Am Donnerstag, 9. Mai, gegen 22.35 Uhr, hielten sich drei männliche Besucher in einer Spielhalle in der Jünkerather Bahnhofsstraße auf. Hier kam es zu Differenzen mit dem Betreiber, da sie unerlaubt Alkohol tranken. Der Betreiber der Spielhalle…