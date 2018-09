SVE trifft auf Idar-Oberstein

Stadt Trier. Am Samstagnachmittag (Anstoß um 15.30 Uhr) will Eintracht Trier in Idar-Oberstein trotz weiterhin angespannter Personalsituation den ersten Auswärtssieg feiern. In der Edelsteinsteinstadt soll im sechsten Anlauf auf fremdem Platz endlich der erste Dreier her. Neben der guten kämpferischen Leistung des SVE gegen Koblenz sorgt dabei auch die Heimbilanz der Gastgeber für Optimismus.

weiterlesen