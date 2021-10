Architekten starten Internetseite zu Gutachten

Kinderhochschule der TH Bingen in den Herbstferien

Hunsrück/Nahe. Die Kinderhochschule der TH Bingen findet in den Herbstferien erstmals seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz statt. Auf dem Campus in Büdesheim gibt es von 12. bis 19. Oktober Wissenschaft zum Anfassen und Mitmachen für Nach-wuchsforscher*innen zwischen 8 und 12 Jahren.