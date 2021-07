Bürgerstiftung der Volksbank spendet 1,75 Millionen Euro

Sinziger Mineralbrunnen schwer betroffen

Sinzig. Die Hochwasserkatastrophe an der Ahr hat den Sinziger Mineralbrunnen schwer getroffen. Die Ahr, die normalerweise an einer Seite die natürliche Grundstücksgrenze des Unternehmens bildet, rauschte in der Katastrophennacht vom 14. auf den 15. Juli über das gesamte Brunnengelände und richtete schwere Schäden an. „Unsere Gedanken und…