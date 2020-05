Corona-Infektion im Seniorenheim

Das Gesundheitsamt des Kreises bietet seit Anfang April den Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Kreis an, Mitarbeiter und Bewohner auf freiwilliger Basis auf das Coronavirus zu testen. Im Rahmen eines solchen freiwilligen Covid-19-Tests wurde am Mittwoch eine Mitarbeiterin einer Senioreneinrichtung in Bad Neuenahr-Ahrweiler positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die Mitarbeiterin sowie enge Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal der Einrichtung wurden daraufhin vor Ort durch das Gesundheitsamt getestet. Gemeinschaftlich genutzte Bereiche der Einrichtung wurden geschlossen und allen Bewohnern dringend empfohlen, bis zum Vorliegen der Ergebnisse eine häusliche Isolierung einzuhalten. Zudem gilt bis auf weiteres ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Dies wird vom Gesundheitsamt überwacht. Bis jetzt liegen 50 Testergebnisse vor. Diese sind alle negativ. Weitere Ergebnisse werden erwartet.

Aktuelle Zahlen

Die Ahrweiler Kreisverwaltung vermeldet, dass seit Beginn der Corona-Pandemie 189 Infizierte im Kreis Ahrweiler registriert wurden. Eine vorerkrankte 73-jährige Frau ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, 156 Personen gelten als genesen. Somit sind zum aktuellen Zeitpunkt 32 Personen im Kreis Ahrweiler mit Covid-19 infiziert. 97 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Der Verlauf der Infektionen stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 28 Infektionen, davon 28 genesen => aktuell keine Infektion

Verbandsgemeinde Altenahr: 10 Infektionen, davon 10 genesen => aktuell keine Infektion

Verbandsgemeinde Bad Breisig: 16 Infektionen, davon 16 genesen => aktuell keine Infektion

Verbandsgemeinde Brohltal: 13 Infektionen, davon 12 genesen => aktuell 1 Infektion

Gemeinde Grafschaft: 22 Infektionen, davon 19 genesen => aktuell 3 Infektionen

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 49 Infektionen, davon 26 genesen => aktuell 23 Infektionen

Stadt Remagen: 21 Infektionen, davon 20 genesen => aktuell 1 Infektion

Stadt Sinzig: 30 Infektionen, davon 25 genesen, 1 Person verstorben => aktuell 4 Infektionen