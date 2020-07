Corona statt Sommerloch

Täter gesucht!

Pillig. Am Sonntag, 26. Juli, kam es gegen 14.45 Uhr in Pillig zu einem sexuellen Missbrauch von drei Kindern im Alter zwischen elf und zwölf Jahren. Der Tatverdächtige fuhr mit einem schwarzen Elektrofahrrad auf einen Wirtschaftsweg in Pillig, als er die drei Kinder am Wegrand bemerkte. Er verwickelte sie in ein Gespräch und brachte sie dazu, ihm in ein abgelegenes und baufälliges Haus zu…