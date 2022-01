Die Ahr im Blick behalten

Fliegerbombenfund auf dem Gelände der Sportanlage im Auel

Euskirchen. Am heutigen Dienstag, 4. Januar, ist auf dem Gelände der Sportanlage im Auel in Euskirchen ein Teil einer amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Ein Teil der Bombe wurde bereits beim Aufprall zerstört, so dass nur noch ein Zünder von zweien übrig ist. Es handelte sich vermutlich um eine 500 Kilo Bombe, von der noch die Hälfte vorhanden ist.

