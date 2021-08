Ersatzverkehr zum Schustart angepasst

Zum Schulstart wird neues Konzept für den Schienenersatzverkehr (SEV) von Ahrbrück bis nach Remagen, das aus mehreren Linien besteht, umgesetzt. Die Züge der RB 30 pendeln derzeit nur zwischen Bonn Hbf und Remagen. Bislang konzentriert sich der SEV an der Ahrtalbahn auf den vorderen Abschnitt zwischen Remagen und Bad-Neuenahr-Ahrweiler.

Das von DB Regio organisierte neue SEV-Konzept umfasst folgende Linien:

Hauptlinie Ahrbrück - Kreuzberg (Ahr) - Altenahr - Gelsdorf - Ahrweiler - Bad Neuenahr

Hauptlinie Dernau - Walporzheim - Ahrweiler - Bad Neuenahr - Heimersheim - Lohrsdorf - Bad Bodendorf - Remagen

Zubringerlinie Mayschoss - Rech - Dernau

Zubringerlinie Gelsdorf - Dernau

Ahrabwärts bietet die Hauptlinie Ahrbrück - Bad Neuenahr mit Anschluss an die Hauptlinie Linie Dernau - Remagen in Bad Neuenahr eine schnelle Verbindung nach Remagen. Aus Richtung Mayschoss besteht mit der Zubringerlinie Mayschoss - Dernau Anschluss an die Hauptlinie Dernau - Remagen in Dernau. Ahraufwärts funktioniert dies genau umgekehrt.

Die Zubringerlinie Gelsdorf - Dernau ist in Gelsdorf mit der Hauptlinie Ahrbrück - Bad Neuenahr verknüpft, womit sie eine Anbindung des oberen an den mittleren Teil des Ahrtals und in umgekehrter Richtung ermöglicht. Außerdem bietet sie in Dernau Anschluss an die Hauptlinie Dernau - Remagen, was ahrabwärts und -aufwärts gilt.

Die Fahrzeiten der Busse auf der Straße sind mit denen der Züge auf der Schiene nicht konkurrenzfähig. Da dieser Zustand über die Straße insbesondere zwischen Ahrbrück und Walporzheim noch lange andauern wird, möchte der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) Anregungen für Verbesserungen aufgreifen. Sie können zugesendet werden an info@spnv-nord.de.

Verbandsdirektor Thorsten Müller ergänzt für die Schienenverkehre: "Die für den Herbst geplante Baumaßnahme an der Station Ahrweiler Markt wird nach aktuellem Stand durchgeführt werden. Die nächste geplante Änderung im SEV-Konzept wird erfolgen, sobald die Strecke Remagen - Walporzheim wieder befahrbar sein wird. Die Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn engagieren sich sehr erfreulich für diesen Abschnitt."

Die Fahrplanzeiten des neuen SEV-Konzepts zwischen Ahrbrück und Remagen sollen spätestens ab dem 1. September über die elektronischen Auskunftssysteme abrufbar. Aktuelle Informationen zum Bahnverkehr und SEV sind parallel auf www.bahn.de/aktuell und unter www.vrminfo.de zu finden.