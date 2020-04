Erstmals keine Neuinfektionen

Seit heute gibt es laut der Pressestelle des Kreises Ahrweiler erstmals keine Neuinfektion mit dem Coronavirus im Kreis Ahrweiler. Damit verbleibt die Anzahl der bislang mit dem Virus infizierten Personen bei 103. Hinzu kommt bisher ein Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, sodass insgesamt bisher 104 Infektionen gemeldet wurden. Davon gelten insgesamt 46 Personen als genesen. Demnach ist aktuell von 58 Personen im Kreis Ahrweiler bekannt, dass sie derzeit infiziert sind. 247 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

"Es ist weiterhin wichtig, dass die Menschen sich an die nach wie vor geltende Verordnung des Landes zur Bekämpfung des Coronavirus halten", betont Landrat Dr. Jürgen Pföhler. Der Rückgang der Neuinfektionen und die steigende Anzahl der als genesen geltenden Personen sei noch lange kein Grund zur Entwarnung.

Der Verlauf der Infektionen stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 22 Infektionen, davon 9 genesen; 24 Personen in Quarantäne Verbandsgemeinde Altenahr: 9 Infektionen, davon 8 genesen; 4 Personen in Quarantäne Verbandsgemeinde Bad Breisig: 8 Infektionen, davon 2 genesen; 109 Personen in Quarantäne Verbandsgemeinde Brohltal: 11 Infektionen, davon 4 genesen; 30 Personen in Quarantäne Gemeinde Grafschaft: 16 Infektionen, davon 3 genesen; 21 Personen in Quarantäne Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 14 Infektionen, davon 7 genesen; 16 Personen in Quarantäne Stadt Remagen: 11 Infektionen, davon 5 genesen; 25 Personen in Quarantäne Stadt Sinzig: 13 Infektionen, davon 8 genesen; 18 Personen in Quarantäne