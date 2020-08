Glückspilze gewannen fast 900.000 Euro

Innerhalb von nur sieben Tagen haben gleich zwei Menschen aus dem Kreis Ahrweiler hohe Gewinne in der Lotterie "Eurojackpot" gewonnen. Nachdem der eine Glückspilz am vergangenen Freitag mehr als 409.000 Euro gewonnen hatte, räumte ein weiterer Tipper aus dem Kreis Ahrweiler eine Woche später rund 466.000 Euro ab. Eins haben beide Glückspilze gemeinsam: Sie haben ihren Tippschein jeweils ohne den Einsatz einer Kundenkarte in zwei unterschiedlichen Annahmestellen ins Spiel gegeben. Das bedeutet: Sie müssen sich bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um ihre hohen Geldgewinne geltend zu machen. Beide hatten jeweils einen Tippschein für eine Ziehung gespielt und dort mit 10,50 Euro beziehungsweise 16,50 Euro keine hohen Geldbeträge eingesetzt. "Das gab es bislang noch nicht, dass innerhalb von einer Woche zwei Gewinner von so großen Geldbeträgen aus dem gleichen Landkreis kamen", sagte Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner zu dem seltenen Ereignis: "Wir wünschen beiden ein glückliches Händchen beim Investieren der Geldbeträge. Vielleicht lernen sie sich ja zufällig kennen und können sich gegenseitig ein paar Tipps geben."