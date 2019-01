Gute Vorsätze – das wünschen sich Promis für 2019

Abnehmen, mehr Sport treiben, mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen – die Liste möglicher Vorsätze für das neue Jahr ist endlos. Wir haben einige Persönlichkeiten aus der Region gefragt, was sie sich für das neue Jahr vorgenommen haben.

Ralf Kramp

Krimiautor und Verleger Ralf Kramp hat einige ganz besondere Wünsche für 2019. »Ich wünsche mir weniger verpasste Gelegenheiten. Gelegenheiten, Freunde wiederzusehen… Menschen zu helfen… sich bei Leuten zu entschuldigen… Dafür muss ich mir in 2019 einfach mehr Zeit nehmen, denn manche Gelegenheiten kehren leider nie wieder.«

Ahrvin

Der WochenSpiegel hat auch mit Ahrvin, dem Maskottchen der Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, über seine Vorsätze für 2019 gesprochen. Außerdem blickt Ahrvin zurück auf sein erstes Jahr. »2018 war ein aufregendes Jahr. Eine Jury hat sich für mich als Maskottchen der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 entschieden. Eine Kostümfirma hat mein wunderschönes Kostüm geschneidert und im September, zum Winzerfestumzug in Ahrweiler, durfte ich das erste Mal dabei sein. 32 Auftritte hatte ich in diesem Jahr. Ich bin unglaublich herzlich empfangen worden und bin glücklich und stolz die Landesgartenschau in einer so fantastischen Region vertreten zu dürfen. Für 2019 stehen sehr viel mehr Termine in meinem Kalender. Ich möchte den Einwohnern und Besuchern unserer wunderschönen Stadt zeigen, was für eine fantastische Chance die Landesgartenschau für Bad Neuenahr-Ahrweiler ist. Ich möchte die Menschen für das Thema ‚Landesgartenschau‘ begeistern und sie einfach mitnehmen«.

Und was verspricht sich Ahrvin vom neuen Jahr? »Es stehen viele Termine an, aber auch viele Aufgaben. Es muss an vieles gedacht und umgesetzt werden und auch wenn nicht immer alles für jeden zur vollsten Zufriedenheit abläuft, hoffe ich, dass die Bürger dieser Stadt zusammen mit dem Team der Landesgartenschau ihre Laga aufblühen lassen. Hier ist Teamwork gefragt und jeder kann seine eigene Persönlichkeit einfließen lassen. Ein großes Thema ist hierbei z. B. der Freundeskreis. Werde so wie ich ein Teil der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022. Ich freue mich auf 2019, auf viele inspirierende Veranstaltungen und viele tolle Menschen«, sagt der Wassergeist aus der Ahr.

Peter Wohlleben

Für das neue Jahr hat sich Förster und Autor Peter Wohlleben vorgenommen, deutsche Wälder zu schützen. »Ich würde den Waldschutz in Deutschland gerne weiter voran bringen. Bisher sind erst zwei Prozent geschützt – für so ein reiches Land ist das beschämend wenig. Daher möchte ich mich mit meiner Waldakademie mit ganzer Kraft für mehr Schutzflächen einsetzen«, erklärt der in Hümmel lebende Förster und Buchautor. Aber er hat auch Erwartungen und Wünsche an 2019. »Ich hoffe, dass endlich das rasche Ende der Kohleverstromung kommt. Das Klima ändert sich bereits, wir haben keine Zeit zu verlieren«, erklärt Wohlleben.