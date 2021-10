Hochwasserpartnerschaft â€žAhrâ€œ

Omas for Future: Mahnwache inklusive Kürbis-Aktion

Need a trustworthy essay Sociology Essay Writing Service? Then you are in the right place and at the right time! We employ only academics and follow a strict Bad Kreuznach Stadt. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute wächst so nah? So könnte man die Botschaft umschreiben, mit der die Regionalgruppe der Omas for Future am kommenden Freitag, 29. Oktober, ab 9 Uhr am Kornmarkt in Bad Kreuznach für klimafreundliche Lebensmittel wirbt.