Infektion am Peter-Joerres-Gymnasium

Das Coronavirus hat den gerade erst angelaufenen Präsenzunterricht am Peter-Joerres-Gymnasium in Ahrweiler teilweise schon wieder lahmgelegt. Bei einem 17-jährigen Schüler wurde eine Neuinfektion nachgewiesen. Daher findet in der Jahrgangsstufe 12 derzeit kein Präsenzunterricht statt. Sämtliche schulische Kontaktpersonen, hierzu gehören 54 Mitschüler und 9 Lehrkräfte, werden derzeit getestet. Die Schüler kommen aus dem Kreisgebiet. Von den betroffenen Lehrkräfte stammen vier aus Kreis Ahrweiler, zwei aus Bonn sowie jeweils eine aus Köln, Koblenz und Königswinter. Erst wenn die Ergebnisse der Tests vorliegen, wird entschieden, wann der Unterricht fortgeführt werden kann.

Betroffene in häuslicher Isolierung

Gemäß der Hygienevorschriften für Schulen, die das Land vorgegeben hat, wurde den betroffenen Mitschülern und Lehrern empfohlen, dass sie sich bis zum Vorliegen aller Ergebnisse in häusliche Isolierung begeben. Die Eltern sind informiert. Diese Regelung haben der Kreis als Schulträger, das Gesundheitsamt, die Schulleitung und die Schulaufsicht gemeinsam getroffen. Die Räumlichkeiten an der Schule wurden nach den Vorgaben des Hygieneplans des Landes desinfizierend gereinigt. Darüber hinaus werden derzeit mögliche weitere Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld des positiv getesteten Schülers ermittelt und Abstriche entnommen. Der Schüler und sein häusliches Umfeld wurden unter Quarantäne gestellt. Für die Jahrgangsstufen 10 und 11 findet der Unterricht ab Montag wie geplant statt. Das gilt ebenfalls für die Notbetreuung.

Sinziger Senioreneinrichtung betroffen

Zwei weitere, im Kreis lebende Personen, die derzeit in einem Unternehmen in der Gemeinde Grafschaft beruflich tätig sind, wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. Im beruflichen Umfeld werden die möglichen Kontaktpersonen ermittelt und Testungen durchgeführt. Auch im familiären Umfeld der Personen sind Testungen erfolgt, dabei wurde eine Neuinfektion festgestellt. Dieses Familienmitglied ist in einer Senioreneinrichtung in der Stadt Sinzig beruflich tätig. Die Einrichtung wurde unmittelbar seitens des Gesundheitsamts hierüber unterrichtet und - nach derzeitigem Stand - 52 Kontaktpersonen ermittelt. Hierbei handelt es sich nach derzeitigem Stand um insgesamt 52 Personen. Vor Ort werden durch das Gesundheitsamt die betroffenen Bewohner sowie das Personal vorsorglich getestet. Enge Kontaktpersonen erhalten eine Quarantäneverfügung, den weiteren Kontaktpersonen wird bis zum Vorliegen der Ergebnisse eine häusliche Isolierung empfohlen.

Aktuelle Zahlen

Die Ahrweiler Kreisverwaltung hat am Samstag und Sonntag insgesamt neun registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Landkreis gemeldet: fünf Neufälle aus der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, zwei Neufälle aus der Stadt Sinzig und ein Neufall aus der Gemeinde Grafschaft. Damit erhöht sich die Anzahl der mit dem Virus infizierten Personen auf 150 seit Beginn der Zählung. Eine vorerkrankte 73-jährige Frau ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, 116 Personen gelten als genesen. Somit sind zum aktuellen Zeitpunkt 33 Personen im Kreis Ahrweiler mit Covid-19 infiziert. 109 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Der Verlauf der Infektionen stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 28 Infektionen, davon 26 genesen => aktuell 2 Infektionen

Verbandsgemeinde Altenahr: 10 Infektionen, davon 10 genesen => aktuell keine Infektion

Verbandsgemeinde Bad Breisig: 16 Infektionen, davon 9 genesen => aktuell 7 Infektionen

Verbandsgemeinde Brohltal: 12 Infektionen, davon 11 genesen => aktuell 1 Infketion

Gemeinde Grafschaft: 20 Infektionen, davon 16 genesen => aktuell 4 Infektionen

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 21 Infektionen, davon 16 genesen => aktuell 5 Infektionen

Stadt Remagen: 20 Infektionen, davon 15 genesen => aktuell 5 Infektionen

Stadt Sinzig: 23 Infektionen, davon 13 genesen => aktuell 10 Infektionen