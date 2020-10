Infektionen in Senioreneinrichtungen

Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat mitgeteilt, dass eine Mitarbeiterin einer Senioreneinrichtung in Bad Neuenahr positiv auf Covid-19 getestet wurde. Da die Frau im Versorgungsbereich tätig sei, könne der direkte enge Kontakte zu Bewohnern ausgeschlossen werden. Die Kontaktpersonen im beruflichen und privaten Umfeld seien durch das Gesundheitsamt ermittelt und vorsorglich getestet worden. Die Mitarbeiterin sowie ihre engeren Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Ebenfalls wurde laut Kreisverwaltung eine Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Remagen positiv auf Covid-19 getestet. Alle Kontaktpersonen seien ermittelt worden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal der Einrichtung seien vor Ort durch das Gesundheitsamt vorsorglich getestet worden. Der Bewohner sowie enge Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Gemeinschaftlich genutzte Bereiche der Einrichtung seien geschlossen worden. Zudem gelte bis auf weiteres ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Dies wird vom Gesundheitsamt überwacht. In beiden Einrichtungen seien alle weiteren Schritte und Maßnahmen abhängig von den Testergebnissen.

Das Gesundheitsamt des Kreises Ahrweiler bietet seit Anfang April unter anderem den Senioren- und Pflegeeinrichtungen im Kreis an, Mitarbeiter und Bewohner stichprobenartig und auf freiwilliger Basis auf das Coronavirus zu testen. Die beiden Infizierungen seien im Rahmen dieser freiwilligen Tests erkannt worden.

Insgesamt gibt es gemäß den Zahlen der Kreiserwaltung aktuell 27 registrierte Personen im Kreis Ahrweiler, die mit dem Virus infiziert sind. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 366 Infizierte registriert worden. Davon gelten 336 als genesen. Drei Personen seien an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. 116 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt bei sieben Neuinfektionen. Diese Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an. Ab 35 Fällen können erste Maßnahmen ergriffen werden, etwa die Reduzierung von Veranstaltungsgrößen. Ab 50 Fällen sind Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglich.

Der aktuelle Verlauf der Corona-Pandemie stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 32 Infektionen, davon 31 genesen

Verbandsgemeinde Altenahr: 46 Infektionen, davon 38 genesen, 1 Person verstorben

Verbandsgemeinde Bad Breisig: 29 Infektionen, davon 29 genesen

Verbandsgemeinde Brohltal: 21 Infektionen, davon 20 genesen

Gemeinde Grafschaft: 53 Infektionen, davon 52 genesen

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 104 Infektionen, davon 93 genesen, 1 Person verstorben

Stadt Remagen: 37 Infektionen, davon 31 genesen

Stadt Sinzig: 44 Infektionen, davon 42 genesen, 1 Person verstorben