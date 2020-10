Kreis Ahrweiler: Corona-Maßnahmen beschlossen

Da im Kreis Ahrweiler der Sieben-Tage-Inzidenz von 60 Infektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde und somit die Corona-Warnstuefe "rot" gilt, hat die regionale Corona Task-Force in ihrer gestrigen Sitzung einstimmig zahlreiche Maßnahmen beschlossen, die im Rahmen der "Allgemeinverfügung zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen aufgrund des erhöhten Aufkommens von SARS-CoV-2-Infektionen im Kreis Ahrweiler" am 26. Oktober in Kraft treten. In Abweichung zur derzeit gültigen 11. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (11. CoBeLVO) sind ab morgen folgende Maßnahmen zu befolgen.

1. Maskenpflicht an Schulen

Gemäß der ab Montag geltenden Allgemeinverfügung gilt an allen Schulen im Kreis eine Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler auch am Sitzplatz im Unterrichtsraum. Ausgenommen sind Grundschulen, die Primarstufe an Förderschulen sowie Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung oder dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung.

2. Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen

Auf allen stark frequentierten, durch Hinweisschilder besonders ausgewiesenen, innerörtlichen Straßen und Plätzen gilt eine Maskenpflicht.

3. Begrenzung von Zusammenkünften im öffentlichen Raum

Im öffentlichen Raum ist die Zusammenkunft von bis zu fünf Personen oder Angehörigen zweier Hausstände zulässig.

4. Weitere Reduzierung von Veranstaltungsgrößen

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind abweichend zur 11. CoBeLVO mit bis zu 50 gleichzeitig anwesenden Personen unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig, Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 gleichzeitig anwesenden Personen. Es wird dringend empfohlen, private Zusammenkünfte und Feiern in privaten Räumlichkeiten oder Flächen auf zehn Personen aus höchstens zwei Hausständen zu begrenzen.

Darüber hinaus gelten weitere kontaktreduzierende Maßnahmen, die der "Allgemeinverfügung zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen aufgrund des erhöhten Aufkommens von SARS-CoV-2-Infektionen im Kreis Ahrweiler" auf der Website der Kreisverwaltung Ahrweiler unter www.kreis-ahrweiler.de zu entnehmen sind. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 8.11.2020. Danach wird auf der Grundlage des Corona Warn- und Aktionsplans RLP das Infektionsgeschehen im Kreis neu bewertet und die weitere Vorgehensweise im Einvernehmen mit dem Land abgestimmt.

Landrat Dr. Jürgen Pföhler und Dr. Stefan Voss, Leiter des Kreisgesundheitsamts, zeigen sich ernsthaft besorgt über die steigende Zahl der Neuinfektionen im Kreis. Insbesondere die Tatsache, dass es sich dabei nicht um eine Ausbreitung des Infektionsgeschehens im Rahmen sogenannter "regionaler Hotspots" sondern in der gesamten Fläche des Kreises handele, mache eine Verschärfung der Maßnahmen unumgänglich, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Beide appellieren an die Bevölkerung im Kreis, die jetzt geltenden Regeln unbedingt zu beachten: "Die Infektionszahlen sind alarmierend. Es kommt jetzt auf das Verhalten jeder Einzelnen und jedes Einzelnen an. Alle sind aufgefordert, sich umsichtig und vorsichtig zu verhalten, Rücksicht zu nehmen und die Regeln zu beachten. Nur so können wir die weitere Ausbreitung des Virus verhindern."

Zwölf Neuinfektionen

Die Kreisverwaltungvermeldet heute 12 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis: drei in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, zwei in der Stadt Remagen und eine in der Stadt Sinzig sowie jeweils zwei in der Verbandsgemeinde Adenau, in der Verbandsgemeinde Brohltal und in der Gemeinde Grafschaft. Damit sind sechs der insgesamt acht Gebietskörperschaften im Kreis von Neuinfektionen mit dem Coronavirus betroffen.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis Ahrweiler seit Beginn der Zählung steigt laut Kreisverwaltung auf 501. Davon gelten 384 als genesen. Vier Personen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Somit gibt es derzeit 113 Personen im Kreis Ahrweiler, die bei der Kreisverwaltung als aktuell mit dem Coronavirus infiziert registriert sind. 478 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Ahrweiler liegt bei 60 Neuinfektionen.

Aktuelle Zahlen

Der aktuelle Verlauf der Corona-Pandemie stellt sich in den einzelnen Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreis wie folgt dar:

Verbandsgemeinde Adenau: 63 Infektionen, davon 34 genesen

Verbandsgemeinde Altenahr: 51 Infektionen, davon 45 genesen, 1 Person verstorben

Verbandsgemeinde Bad Breisig: 36 Infektionen, davon 30 genesen

Verbandsgemeinde Brohltal: 35 Infektionen, davon 23 genesen

Gemeinde Grafschaft: 64 Infektionen, davon 54 genesen

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler: 131 Infektionen, davon 107 genesen, 2 Personen verstorben

Stadt Remagen: 59 Infektionen, davon 45 genesen

Stadt Sinzig: 62 Infektionen, davon 46 genesen, 1 Person verstorben