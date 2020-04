Kreis ruft zum Online-Gipfel

Viele Betriebe im Kreis Ahrweiler stehen wegen der Corona-Pandemie mit dem Rücken zur Wand. "Im 'Normalfall' würden wir jetzt im Schulterschluss mit unseren Partnern eine Info-Veranstaltung organisieren, um den Betrieben konkrete Hilfestellung und eine Plattform für den Austausch zu geben. Da ein 'echtes' Treffen aktuell nicht möglich ist, haben wir uns in Kooperation mit der Marketingflotte dazu entschlossen, ein solches Event erstmals in der digitalen Welt umzusetzen", erläutert Landrat Jürgen Pföhler. Beim ersten Online-Gipfel beantworten Experten in einem Live-Talk die brennendsten Fragen der Unternehmen und stehen zudem in verschiedenen Themen-Chats Rede und Antwort. Die Veranstaltung wird im Live-Stream auf Facebook und YouTube übertragen, so dass alle betroffenen Firmen interaktiv am Gipfel teilnehmen können, ohne das Haus oder den Betrieb verlassen zu müssen.

"Mit dem ersten Corona Online-Gipfel bringen wir unserer Wirtschaft im Kreis Ahrweiler eine weitere konkrete Unterstützung und setzen vor allem ein positives Zeichen in dieser schwierigen Zeit - denn diese Krise schaffen wir nur gemeinsam", sagt Tino Hackenbruch, Leiter der Kreiswirtschaftsförderung. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Kreises, werden Vertreter und Experten von Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, IHK, DEHOGA, Kreissparkasse, Volksbank und dem Handwerk für die Betriebe live online sein. "Das digitale Event soll der regionalen Wirtschaft Antworten, Mut aber auch Perspektiven geben", unterstreicht Mitinitiator Marc Ulrich die Idee hinter der Veranstaltung.

Betriebe können bereits im Vorfeld ihre Fragen und Themen via E-Mail an info@online-gipfel.de einreichen. Der Online-Gipfel findet am Donnerstag, 2. April um 18 Uhr statt. Alle weiteren Informationen sind unter www.online-gipfel.de erhältlich.