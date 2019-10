Kreis überwacht Rückrufaktion von Wilke-Wurst

"Karneval ist mehr als Ballermann"

Trier. Marion Silano (Jahrgang 1967) und Harald Junkes (Jahrgang 1975) sind seit Jahren ein Team - und in wenigen Wochen auch das neue Trierer Stadtprinzenpaar. Als Harald III. und Marion II. werden sie in der fünften Jahreszeit das Narrenzepter fest in ihren Händen halten. Ihre Botschaft an die Trierer Narren: "Karneval ist mehr als Ballermann!" Und es ist Karneval an der Mosel und nicht am Rhein!