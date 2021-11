Landrat a.D. PfÃ¶hler ist im Ruhestand

Landrat a.D. Pföhler ist im Ruhestand

Essay About Capital Budgeting Analysis For Me - One of the most common searched terms by students who are looking for a website that does their homework. TAE has been helping students with their homework for years now. 10% cashback on every order. Ahr. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) hat Jürgen Pföhler, ehemaliger Landrat des Kreises Ahrweiler, in den Ruhestand versetzt. Ihm wurde eine dauerhafte Dienstunfähigkeit bescheinigt. Am 23. Januar wird seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt.