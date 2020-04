Landrat: Bürger sollen Schutzmasken tragen

Flüchtlingsfamilie stellt Schutzmasken her

Ulmen. Hasan Ouso und seine Familie stellen Schutzmasken für Mund und Nase her. Die syrische Familie, die seit 2014 in Ulmen lebt, will damit Danke sagen.Hasan Ouso ausgebildeter Schneider und Modedesigner; "Wir wollen damit ein kleines Dankeschön sagen für die große Hilfe, die uns zuteil wurde und etwas von dem zurückgeben, was wir an Unterstützung erfahren durften, seit dem wir hier in Ulmen leben…

