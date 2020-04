Staatskanzlei veröffentlicht Corona-Regeländerungen

Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei hat über die wichtigsten Regeländerungen informiert, die ab Montag in Rheinland-Pfalz in Kraft treten. Die Landesregierung wird die Beschlüsse der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder vom Mittwoch heute in einer Verordnung umsetzen. "Wir haben die Infektionsgeschwindigkeit durch die Beschränkungen der vergangenen Wochen reduziert. Deshalb sind im Land nun wieder schrittweise mehr Freiheiten möglich", betonte Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Mainz. Im Mittelpunkt stünde aber weiter der Schutz der Bevölkerung vor neuen Infektionen. Es dauere 14 Tage, bis der Effekt der Lockerungen sichtbar werde. Dreyer appelliert, weiterhin Abstand zu halten und bleiben möglichst zu Hause zu bleiben. "Tragen Sie wann immer möglich, vor allem aber beim Einkaufen und bei der Nutzung des ÖPNV eine sogenannte nicht-medizinische Alltagsmaske", so Dreyer.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: