Veranstaltungsabsagen im Kreis Ahrweiler

Zwar ist im Kreis Ahrweiler noch kein Fall einer Corona-Infektion vermeldet worden, doch einige Veranstalter gehen auf Nummer Sicher und sagen ihre Veranstaltungen ab. Das trifft zum Beispiel auf das Gastspiel des Kabarettisten Jürgen Becker in der Adenauer Hocheifelhalle zu. Becker wollte dort am 21. März mit seinem neuen Programm "Die Ursache liegt in der Zukunft" auftreten. "Obwohl der Künstler sehr gerne in Adenau aufgetreten wäre, sehen wir uns als Veranstalter leider aufgrund der aktuellen Lage und der damit verbundenen Risiken nicht in der Lage, die Veranstaltung durchzuführen", heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Robert Skiba. Bereits gekaufte Tickets können bei der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie gekauft wurden.

Eine ersatzlose Absage hat auch der Gemischte Chor Birresdorf verkündet. Das Chorkonzert "Mitten ins Herz - Musik im Frühlingsrausch", das der Chor für den 15. März im Dorfgemeinschaftshof Birresdorf geplant hatte, findet aufgrund der "aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus" nicht statt.

Ebenfalls abgesagt wurde die Eröffnungsveranstaltung der 5. Ahrweiler Freiheitswochen, die am Donnerstag im Arp Museum Bahnhof Rolandseck stattfinden sollte. Die Verleihung des Freiheiter-Preises an Prof. Klaus Staeck am Freitag im Gymnasium Calvarienberg fällt ebenso aus. Das trifft auch auf die Diskussion mit dem Preisträger und die Auszeichnung der Sieger im Schülerwettbewerb zu, in die die Preisverleihung eingebettet sein sollte. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Risikobewertung der zuständigen Stellen in Bund und im Lande und der Erkrankung unseres Freiheiter Preisträgers, Prof. Klaus Staeck, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die 5. Ahrweiler Freiheitswochen nicht wie geplant zu beginnen und durchzuführen. Mit dieser Entscheidung möchten wir einen aktiven Beitrag dazu leisten, die nationale Strategie 'der Verhinderung weiterer Übertragungen und damit die Verbreitung des Virus einzudämmen' unterstützen", heißt es seitens des "Fördervereins Ahrweiler Freiheitswochen".

Welche Veranstaltungen der Ahrweiler Freiheitswochen stattfinden, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Verein versucht - in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung - größere Veranstaltungen auf einen späteren Termin zu verschieben und kleinere Veranstaltungen in enger Abstimmung mit den Partnern wie geplant durchzuführen. Die Eröffnung der Ausstellung im Augustinum am Freitag, die Sonderführungen im ehemaligen Regierungsbunker am Samstag und Sonntag, das Konzert "für kleine Ohren" in der kleinen Bühne im Kurpark und das Kindermusical im evangelischen Gemeindehaus jeweils am Sonntag finden statt. Über die Durchführung des Konzertes in der Villa Bellestate am Sonntag wird noch entschieden.