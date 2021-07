Wasserverschwendung wird geahndet

Impfen für alle: Ohne Termin ins Impfzentrum

Trier. Das gemeinsame Impfzentrum von Stadtverwaltung Trier und Kreisverwaltung Trier-Saarburg in Trier bietet ab Ende dieser Woche sowie durchgängig in der Woche 9. bis 13. August Impfen für alle ohne Termin an.