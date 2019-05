Europa-Grüne legen auch im Kreis Ahrweiler zu

Mehrere Einbrüche in Pützborn

Pützborn. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Pützborn mehrere Einbrüche verübt.In der Nacht von Donnerstag, 23. Mai, auf Freitag, 24. Mai, ist es in Pützborn in der Steinbockstraße zu einem Einbruch in ein Geschäft für Musikinstrumente gekommen. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. In der…