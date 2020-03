Die Kreisverwaltung Ahrweiler hat die aktuellen Zahlen der Menschen veröffentlicht, die im Kreis Ahrweiler mit dem Corona-Virus infiziert sind. Seit der jüngsten Meldung vom gestrigen Sonntag sind vier weitere Fälle hinzugekommen. Somit sind aktuell 48 Menschen im Kreis nachgewiesen mit dem Virus infiziert (Stand: 23.3., 17.40 Uhr). Die meisten Fälle gibt es in der Verbandsgemeinde Adenau. Dort sind 14 Menschen infiziert. In der Stadt Sinzig sind zwölf Corona-Fälle bestätigt. Sieben bestätigte Infizierte gibt es in Bad Neuenahr-Ahrweiler, fünf bestätigte Infizierte in der Stadt Remagen, vier bestätigte Infizierte in der Verbandsgemeinde Altenahr, drei bestätigte Infizierte in der Gemeinde Grafschaft, zwei bestätigte Infizierte in der Verbandsgemeinde Brohltal und ein bestätigter Infizierter in der Verbandsgemeinde Bad Breisig.

Das das Mehrgenerationenhaus/Haus der Familie in Bad Neuenahr derzeit auch geschlossen hat, können das Begegnungscafé sowie weitere Angebote momentan nicht stattfinden. Das stellt für viele Menschen einen großen Verlust an sozialen Kontakten dar. Deshalb hat das Mehrgenerationanhaus seit dem heutigen Montag ein Fürsorge-Telefon eingerichtet. Es ist montags von 10 bis 15 Uhr unter Tel. 02641-205261 und dienstags von 14 bis 17 Uhr unter Tel. 02641-8099705 erreichbar. Wer Teil des Fürsorge-Teams werden möchte, erhält weitere Informationen bei Leiterin Marion Surrey unter Tel. 02641-914 98 92. "Haben Sie Lust und Interesse an einem guten Gespräch, dann greifen Sie zum Hörer. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen haben für alle Themen ein offenes Herz und Ohr", verspricht Marion Surrey.