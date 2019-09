Annika Schooß empfiehlt sich heute im SWR

Ein Jahr lang lag Annika Schooß das Ahrtal zu Füßen. Charmant repräsentiert die Ahrweinkönigin die edlen Tropfen aus dem hiesigen Anbaugebiet. Anfang Juni reichte sie AMt und Krone an Eva Lanzerath aus Walporzheim weiter. Doch nun drückt das ganze Ahrtal Annika Schooß noch einmal die Daumen. Denn am 27. September wird die neue Deutsche Weinkönigin 2019 gekürt. Zuvor steht am kommenden Samstag, 21. September, der Vorentscheid an. Die 28-jährige Grundschullehrerin wird das Anbaugebiet Ahr bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin 2019 vertreten.

Vor dem Vorentscheid im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße am Samstag stellt die Sendung "Landeschau Rheinland-Pfalz" im SWR noch bis zum 20. September die rheinland-pfälzischen Bewerberinnen im Rahmen des "Weinköniginnen-Check" vor. Annika Schooß ist am heutigen Mittwoch ab 18.45 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Auf die Kandidatinnen warten mehrere knifflige Aufgaben, mit denen Sie sich für das Amt der Deutschen Weinkönigin empfehlen möchten.