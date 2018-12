Autofahrer brettert in Baumarkt

Am heutigen Donnerstag, 20. Dezember, wurde die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler um 1.24 Uhr von einem Sicherheitsdienst wegen eines Einbruchalarms in einem Baumarkt in Ahrweiler verständigt. Die Eingangstüren seien vollständig zerstört. Bei ihrem Eintreffen bot sich der Polizei ein Bild der Verwüstung. Die Eingangstüren waren vollständig aus ihren Verankerungen gerissen. Hinter dem Eingangsbereich beginnt eine ca. 30 Meter lange Passage, in der diverse Waren ausgestellt sind. Die gesamte Passage bot ein Bild der Verwüstung. Gemeinsam mit den Angestellten des Sicherheitsdienstes wurde der Markt betreten. Aufgrund des Schadensbildes war eindeutig erkennbar, dass hier kein üblicher Einbruchdiebstahl vorliegen konnte. Die Beamten entdeckten im Markt einen Mercedes CLK 230, der mitten in der Weihnachtsdekoration parkte. In der Nähe wurde der mutmaßliche Fahrer angetroffen. Er lag in einer mit Rentieren, Weihnachtsbäumen, Schlitten und anderen Weihnachtsdeko-Artikeln geschmückten Ausstellung und war stark alkoholisiert. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich der 42-jährige Fahrer nur leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Laut Polizei dürfte der Schaden nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Der mutmaßliche Fahrer ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.