Britische Coronavirus-Mutation im Kreis nachgewiesen

Mosel-Hochwasser: Leichte Entspannung

Cochem. Die Hochwasserlage an der Mosel hat sich leicht entspannt. Dies liegt mit an der Tatsache, das es nicht zu den vorhergesagten starken Niederschlägen kam und die Mosel deshalb nicht so stark angestiegen ist wie befürchtet. Aktuelle wurde um 15 Uhr am Sonntag ein Pegel in Trier von 7,78 Meter gemessen (minus 3 Zentimeter). In Cochem steigt der Pegel aktuell noch leicht. Um 15 Uhr wurde am dortigen Pegel ein Stand von 6,83 Meter gemessen (plus zwei Zentimeter). Laut Vorhersage des Hochwassermeldezentrums soll der Pegel Cochem bis 19 Uhr noch bis 6,95 bis 7,05 Meter ansteigen. In der Nacht zum Montag rechnen die Experten für den Pegel Cochem mit einem leichten Rückgang bis zu einem Pegelstand von 6,70 Meter. Etwas Sorge macht die Wettervorhersage, die ebenfalls vom Hochwassermeldezentrum herausgegeben wurde. Nach einer kurzen Regenpause am heutigen Sonntag, ziehen demnach in der Nacht zum Montag von Westen her leichte Niederschläge auf. Im nördlichen Einzugsgebiet der Mosel fällt der Niederschlag als Schnee, im Süden bis in Höhenlagen von etwa 1000 m als Regen. Bis Montagfrüh werden zwischen 5 und 10 l/qm Niederschlag in 24 Stunden erwartet. Am Montag gibt es weitere Niederschläge bei einer Schneefallgrenze, die meist über 1000 m Höhe liegt. Die Mengen liegen zwischen 1 und 5, in den Vogesen bei 10 bis 20, in Staulagen punktuell bis 30 l/qm in 24 Stunden. Am Dienstag und am Mittwoch verbleibt das Moseleinzugsgebiet in der feuchten und milden südwestlichen Strömung. Dabei ziehen mehr oder weniger ausgeprägte Niederschlagsgebiete durch. Bis Donnerstagfrüh werden verbreitet Mengen zwischen 10 und 20, in Weststaulagen punktuell bis 30 l/qm in 48 Stunden fallen. In den Vogesen gibt es auch Signale für Mengen zwischen 50 und 70 l/qm 48 Stunden. Die Schneefallgrenze verbleibt aufgrund der milden Witterungsphase sehr hoch bei 1500 m.Weitere Info: https://www.hochwasser-rlp.de/vorhersage-wasserstaende/uebersicht/flussgebiet/mosel

