Die Klangwelle 2020 kommt!

Beratungsstelle bietet verstärkt HIV-Tests an

Kreis Euskirchen. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Euskirchen mitteilt, ist in Zeiten von Corona das Bewusstsein für andere Infektionskrankheiten in den Hintergrund gerückt. Das Infektionsgeschehen gerade auch von sexuell übertragbaren Erkrankungen habe sich dadurch aber nicht geändert und sollte, um hier die Gefahren einer parallelen Infektionswelle zu vermeiden, wieder mehr in den Fokus gerückt werden. In erster gelte das für HIV, so das Gesundheitsamt.

weiterlesen