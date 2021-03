DRK testet über Ostern

Die Tests werden dezentral durch die DRK-Ortsvereine Adenau, Bad Breisig, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Niederzissen, Sinzig und Weibern durchgeführt. In Remagen erfolgen die Tests im Projekt „Testen für alle“ als Gemeinschaftsaktion der Stadt Remagen, der Freiwilligen Feuerwehr, der DLRG und des DRK-Ortsvereins Remagen. Die Testzentren der DRK Ortsvereine sind über die Feiertage (zusätzlich) wie folgt geöffnet:

DRK-Ortsverein Adenau e.V.:

Teststation: DRK OV Adenau e.V., Herschbroicher Straße 14, 53518 Adenau;

Zuständigkeitsgebiet: Verbandsgemeinde Adenau, Bereiche der Verbandsgemeinde Altenahr ab Höhe Altenahr bis Adenau;

Öffnungszeiten: mittwochs 17 bis 20 Uhr; samstags 14 bis 17 Uhr;

zusätzlich geöffnet am:

- 3. April (Ostersamstag): 14 bis 17 Uhr;

Terminreservierung erbeten unter www.terminland.de/drk-adenau; weitere Termine können auch per Mail an abstrich-drk-adenau@t-online.de angefragt werden;

DRK-Ortsverein Bad Breisig e.V.:

Teststation: Jugendkulturbahnhof Bad Breisig, Koblenzer Straße 86, 53498 Bad Breisig;

Zuständigkeitsgebiet: Verbandsgemeinde Bad Breisig;

Öffnungszeiten: dienstags 15.30 bis 18.30 Uhr; samstags 10 bis 12 Uhr;

zusätzlich geöffnet am:

- 1. April (Gründonnerstag): 16 bis 19 Uhr;

- 3. April (Ostersamstag): 10 bis 13 Uhr;

Terminvereinbarung unter www.terminland.de/www.ov-bad-breisig.drk.de/

DRK-Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.:

Start: Montag, 8. März;

Teststation: DRK OV Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V ., Heerstraße 129, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler;

Zuständigkeitsgebiet: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, angrenzende Bereiche der Verbandsgemeinde Altenahr;

Öffnungszeiten: montags und mittwochs 17 bis 19 Uhr; freitags 15 bis 18 Uhr;

zusätzlich geöffnet am:

- 1. April (Gründonnerstag): 16 bis 19 Uhr;

- 3. April (Ostersamstag): 10 bis 13 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr;

- 5. April (Ostermontag): 10 bis 13 Uhr;

keine Testungen am:

- 2. April (Karfreitag);

- 4. April (Ostersonntag);

Öffnungszeiten tagesaktuell unter www.drk-ahrweiler.de; Terminvereinbarung zwingend erforderlich über den Online-Terminkalender;

DRK-Ortsverein Grafschaft e.V.:

Teststation: am Landesimpfzentrum, Altenahrer Straße 13, 53501 Grafschaft-Gelsdorf;

Zuständigkeitsgebiet: Gemeinde Grafschaft, angrenzende Teile der Verbandsgemeinde Altenahr;

Öffnungszeiten: montags und freitags 17 bis 19 Uhr; samstags 10 bis 12 Uhr;

zusätzl ich geöffnet am:

- 29. März, 17.30 bis 19.30 Uhr;

- 1. April (Gründonnerstag): 17.30 bis 19.30 Uhr;

- 2. April (Karfreitag): 17.30 bis 19.30 Uhr;

- 3. April (Ostersamstag): 10 bis 13.30 Uhr;

- 5. April (Ostermontag): 17.30 bis 19.30 Uhr;

- 9. April: 17.30 bis 19.30 Uhr;

keine Testungen am:

- 4. April (Ostersonntag);

zusätzlich nach Terminvereinbarung unter Telefon 02642/935-122;

DRK-Ortsverein Niederzissen e.V.:

Teststation: Sporthalle am Sportzentrum Brohltal, Arweg 23, 56651 Niederzissen;

Zuständigkeitsgebiet: Verbandsgemeinde Brohltal, exklusive Weibern und nahes Umland;

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags: 17 bis 20 Uhr, samstags: 10 bis 13 Uhr

(durch DRK-Ortsverein Niederzissen e.V.); weitere Termine werden bedarfsorientiert von Montag bis Samstag durch Apotheker Michael Hitzel angeboten und entsprechend der Nachfrage angepasst. Bitte nutzen Sie hierzu die Terminvereinbarung;

zusätzliche Termine am:

- 1. April ( Gründonnerstag): 17 bis 20 Uhr;

- 3. April (Ostersamstag): 10 bis 13 Uhr;

Terminvereinbarung unter http://www2.drkcms.de/ahrwnie/bereitschaft/corona-test-fuer-alle.html;

DRK-Ortsverein Remagen e.V.:

Teststation: DRK OV Remagen e.V., Alte Straße 11, 53424 Remagen;

Zuständigkeitsgebiet: Stadt Remagen;

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags 16 bis 19 Uhr;

zusätzlich geöffnet am:

- 1. April (Gründonnerstag): 16 bis 19 Uhr;

- 3. April (Ostersamstag): 11 bis 14 Uhr;

- 4. April (Ostersonntag): 10 bis 12 Uhr;

eine Terminvereinbarung ist zunächst nicht geplant;

DRK-Ortsverein Sinzig e.V.:

Teststation: Jahnhalle, Dreifaltigkeitsweg 32, 53489 Sinzig;

Zuständigkeitsgebiet: Stadt Sinzig;

Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr;

zusätzlich geöffnet am:

- 3. April (Ostersamstag): 10 bis 13 Uhr;

Terminverei nbarung nicht erforderlich;

DRK-Ortsverein Weibern e.V.:

Teststation: Foyer der Robert-Wolff-Halle, Pfarrer-Kost-Platz, 56745 Weibern;

Zuständigkeitsgebiet: Weibern, inklusive nahes Umland;

Öffnungszeiten: mittwochs 17 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr;

zusätzlich geöffnet am:

- 3. April (Ostersamstag): 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr;

Terminvereinbarung voranging über das Onlinetool www.terminland.eu/drk-weibern oder per Telefon unter 0152/06324967, per E-Mail an coronatest@ov-weibern.drk.de.

Das Gebiet der Ortschaft Wehr wird zunächst von Niederzissen und Weibern mit übernommen. Aktuelle Informationen auch unter www.kv-ahrweiler.drk.de.

Auf der Seite www.kv-aw.drk.de/corona-schnelltest werden die Öffnungszeiten zudem ständig und z eitnah aktualisiert.

Darüber hinaus gibt es im Kreis weitere Testmöglichkeiten bei Apothekern, Ärzten und Zahnärzten: https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Testen/Liste_Teststellen.pdf. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.