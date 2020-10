Einbrecher auf dem Golfplatz

Corona-Stufe Orange im Kreis Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Kreis Ahrweiler wurden gestern 25 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Inzwischen wurden in drei Senioreneinrichtungen Coronainfektionen nachgewiesen. Der Martinsmarkt in Adenau und der Weihnachtsmarkt in Ahrweiler wurden in den vergangenen Tagen bereits abgesagt.