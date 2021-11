Heuballen brannten ab

Polizistinnen bei Nachbarschaftsstreit verletzt

Mayen. Zwei Polizistinnen sind am Donnerstagabend, 18. November, bei einem Nachbarschaftsstreit in Mayen leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht kam es in der Schillerstraße in Mayen zum Streit zwischen einer älteren Bewohnerin und der Besucherin des Nachbarn. Hierbei schlug die offensichtlich alkoholisierte Bewohnerin auf die Besucherin ohne Grund ein. Beim Eintreffen der…