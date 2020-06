In der Kreisstadt "Einkaufsvielfalt erleben"

Nach dem großen Erfolg des ersten Aktiontages in Ahrweiler Mitte Mai, an dem mehr als 3000 Luftballons die Innenstadt geschmückt hatten, findet am Samstag, 20. Juni, ein weiterer Aktionstag statt. Unter dem Motto "Einkaufsvielfalt erleben" hat sich auch diesmal die Ahrweiler Werbegemeinschaft ein farbenfrohes Konzept überlegt. So werden die Ahrweiler Einkaufsstraßen in den stadttypischen Farben mit roten und weissen Wimpelketten geschmückt. Darüber hinaus werden die Geschäfte ihre Schaufensterdekoration farblich darauf abstimmen, ihre Öffnungszeiten bis in den Nachmittag verlängern und mit Sicherheit das ein oder andere Angebot bereit halten.

"Nachdem die Einzelhändler und die Gastronomie solange Corona bedingt geschlossen hatten, freuen wir uns, unseren Kunden einen schönen Shopping-Tag bieten zu können", sagt Thorsten Hermann, Vorsitzender der Ahrweiler Werbegemeinschaft: "Nach der Wiedereröffnung ist es wichtig, sich einladend zu präsentieren."