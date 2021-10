Kindern Abwechslung bieten

»Ich wohne in Bachem und fahre jeden Tag mit dem Fahrrad über die Piusbrücke in unser Studio«, sagt Rainer Lösch vom Sportstudio »Premium Sport« an der Ringener Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler: »Dabei ist mir aufgefallen, dass man nirgendwo mehr Kinder sieht – weder in den ehemaligen Parks noch auf den Straßen.« Mehr als ein Jahr Lockdown und Homeschooling hätten das Freizeitverhalten der Kinder sowie die Kontakte zu Freunden bereits stark eingeschränkt, sagt er. »Ich habe selber zwei Töchter im Alter von sieben und elf Jahren«, sagt Lösch. Der nächste Geburtstag stehe im Oktober ein. »Seit zwei Jahren haben sie keinen Kindergeburtstag mehr gefeiert. Schon alleine das war schlimm.«

Und dann kam die Flutkatastrophe. »Zerstörte Häuser, Schulen, Spielplätze und Schwimmbäder haben das Freizeitangebot der Kinder im Ahrtal noch einmal dramatisch reduziert. Lachende und spielende Kinder sind mittlerweile ganz aus unseren Straßen und ehemaligen Parks verschwunden«, bedauert Lösch.

Nun stehe der Winter vor der Tür und damit die Gefahr, dass die Kinder im Ahrtal nur noch zuhause sitzen und den Kontakt zu Freunden, die nicht nebenan wohnen, verlieren. »Deshalb müssen unsere Kinder jetzt raus aus ihren Zimmern, müssen mit anderen Kindern spielen, toben, lachen, tanzen, alte Freunde treffen, neue Freunde kennenlernen«, ist Lösch sich sicher: »Der Kontakt zu anderen Kindern ist so wichtig.«

Deshalb hat er die Aktion »Kinder zusammenbringen« ins Leben gerufen. Im Sportstudio werden den Kindern jeden Tag abwechslungsreiche Aktionen geboten, bei denen sie mit ihresgleichen in Bewegung kommen. Kindertanz, Trampolinspringen, Kinderyoga, Spielen, Toben, Tanzen, Lachen sollen die Kinder rausreißen aus der schwierigen Situation. Stattfinden soll die Aktion vom 11. Oktober 2021 bis zum 8. April 2022 montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, bei ausreichenden Anmeldungen sogar Samstagnachmittag und Sonntagvormittag. Zur Verfügung stehen im Sportstudio zwei Kursräume mit mehr als 200 Quadratmetern und bei gutem Wetter eine Außenterrasse mit mehr als 70 Quadratmetern.

»Einige unserer Trainer haben sich schon angeboten mitzumachen«, sagt Lösch. Sollten sich mehr als 50 Kinder anmelden, wird es Verstärkung von außerhalb geben. Mit einer Physiotherapeutin, die sich auch mit Kindertanz beschäftigt, und einer Ballettlehrerin ist er bereits im Austausch.Außerdem soll Spielmaterial wie Trampoline und ähnliches angeschafft werden. »Es soll ja interessant sein. Wenn die Kinder dreimal das Gleiche machen, wird es langweilig«, weiß Lösch. Finanziert werden soll das Projekt »Kinder zusammenbringen« durch Patenschaften. »Durch diese Aktion unterstützen die Paten neben den Kindern im Ahrtal auch ihre Familien. Denn was macht glücklicher, als ein Kind, das zuhause lachend von einem ereignisreichen Tag erzählt?«, findet Rainer Lösch.

Eine Patenschaft für ein Kind übernehmen kann jeder. Sie kostet pro Monat und Kind 30 Euro. Der Elektromarkt Expert Bielinsky hat bereits 40 Patenschaften für den ersten Monat übernommen. Weitere 500 Euro hat Lösch von Polizisten erhalten, die auf einem benachbarten Parkplatz eine provisorische Küche betrieben haben. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 02641/918890 oder im Internet unter www.kinderzusammenbringen.de.

Der WochenSpiegel verlost hier sieben Halbjahrespatenschaften an Kinder aus dem Katastrophengebiet (Teilnahmeschluss: 18. Oktober 2021).