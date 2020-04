Konzerte im Park und Yoga im Park online erleben

Die ersten Online-Ausstrahlungen erfolgten bereits über die Osterfeiertage. An diesem Wochenende geht es weiter. "Wir sind von vielen unserer Stammgäste angesprochen worden, dass sie die derzeit ausfallenden Angebote im Kurpark bereits sehr vermissen. Daher haben wir kurzfristig die Online-Varianten organisiert, damit unsere Gäste trotz der derzeitigen Situation rund um das Corona-Virus Kulturgenuss und Aktivkurse in den eigenen vier Wänden erleben können", so Jan Ritter, Geschäftsführer der Marketing GmbH.

Das Team habe gemeinsam mit den Protagonisten der Veranstaltungen mit Hochdruck daran gearbeitet, bereits zu den Osterfeiertagen ein entsprechendes Angebot zu schaffen. In diesem Zusammenhang gibt es nun auch die Möglichkeit, mit einem Solidaritätsticket die Kulturarbeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu unterstützen.

Klassische Konzerte in Trio-Besetzung

Die Konzerte werden vom Bad Neuenahrer "QuAHRtett" in Trio-Besetzung unter Leitung von Johann-Peter Taferner (Klarinette) mit Kristóf Dömötör (Saxophon, Klarinette, Bass-Klarinette) und Itai Sobol (Klavier) im eigens eingerichteten Studio in der Kleinen Bühne im Kurpark eingespielt. Mit unterschiedlichen Programmen sind die einstündigen Online-Konzerte am Samstag, 18. April, und Sonntag, 19. April, jeweils um 15.30 Uhr zu erleben.

Mit Yoga durch das Wochenende Für Entspannung und Ausgeglichenheit sorgen die Yoga-Sessions von Yoga-Lehrerin Jessica Lösch. Das 20-minütige Programm gibt es am Sonntag, 19. April, um 10 Uhr online zum Mitmachen.

Das gesamte digitale "#Heilbadfürzuhause" mit den Konzerten und den Yoga-Stunden ist auf folgenden Kanälen zu finden: www.ahrtal.de, www.das-heilbad.de, auf dem Youtube-Kanal der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH sowie auf den Facebook-Seiten Ahrtal, Bad Neuenahr - Das Heilbad und Kurpark Bad Neuenahr.

Solidaritätsticket

Die genannten Online-Veranstaltungen sind kostenlos. Wer die Kulturarbeit in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterstützen möchte, kann für den Beitrag von fünf Euro ein Solidaritätsticket erwerben. Es handelt sich hierbei nicht um ein übliches Veranstaltungsticket, sondern um einen freiwilligen Akt der Solidarität gegenüber den Kulturschaffenden und insbesondere den auftretenden Protagonisten der genannten Veranstaltungen. Erhältlich ist das Solidaritätsticket auf www.das-heilbad.de. Sollten die Einschränkungen für Veranstaltungen weiterhin gelten, sollen die Online-Angebote an den folgenden Wochenenden fortgesetzt werden.