Kreative Schreibwerkstatt

Ahrweiler. Überall ist es zu spüren, wie die Corona-Krise die Welt verändert, das Leben entschleunigt und unseren Blick auf Wesentliches lenkt. Wir verbringen viel Zeit zu Hause und ab und zu beschleicht uns das Gefühl, "die Decke falle uns auf den Kopf". Silke Bisenius von der Caritas: "Daher kam die Idee auf, zum Geschichtenschreiben einzuladen. Es geht um Texte über den schönen Spaziergang in der Sonne, über volle Geschäfte oder Hamsterkäufe von Unmengen an Klopapierrollen, über die Welt vor, mit und nach Corona." Einige Geschichten und Gedichte sind bereits eingegangen und werden in loser Reihenfolge veröffentlicht. Eventuell kann später eine Broschüre zusammengestellt werden oder auch eine Lesung stattfinden. Frei nach dem Motto "Wir müssen zwar zu Hause bleiben, doch können wir Geschichten schreiben", können auch weiterhin Texte per E-Mail oder Post verschickt werden an: gemeinsamschreiben.aw@gmail.com Mechthild Haase Caritasgeschäftsstelle Ahrweiler Bahnhofstr. 5, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Überall ist es zu spüren, wie die Corona-Krise die Welt verändert, das Leben entschleunigt und unseren Blick auf Wesentliches lenkt. Wir verbringen viel Zeit zu Hause und ab und zu beschleicht uns das Gefühl, "die Decke falle uns auf den Kopf".…

