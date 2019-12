cw 20. Dezember 2019 Artikel teilen





Kleine Künstler begeistern die Jury

Ahrweiler. Da hatte der Postbote in den letzten Wochen aber einiges zu tun: Denn zahlreiche Kinder aus dem Kreis Ahrweiler haben Stift und Papier zur Hand genommen und sich am WochenSpiegel-Malwettbewerb beteiligt. Und so trudelten in der WochenSpiegel-Geschäftsstelle Nikoläuse, Weihnachtsmänner mit Schlitten und Rentieren, wunderschön geschmückte Tannenbäume und zahlreiche Engel ein. Für die WochenSpiegel-Jury bedeute das die Qual der Wahl. Denn aus den eingesendeten Bildern mussten die drei schönsten herausgesucht werden. Und das war gar nicht so einfach! Am Ende entschied sich die Jury jedoch für die Bilder von Mika Gronewald, 7 Jahre, Robin Wolf, 8 Jahre und Ben Kranz, 8 Jahre. Herzlichen Glückwunsch! Ein besonderes Dankeschön geht zudem an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3c der Grundschule Adenau, die uns ihre "Engel" geschickt haben, sowie an den Leseclub am Erich-Klausener-Gymnasium.