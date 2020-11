Martinswecken verteilt

Die örtlichen Bäckereien haben die frisch gebackenen Wecken dafür einzeln in Tüten verpackt und so eine corona-konforme Ausgabe des Gebäcks durch die Erzieherinnen und Lehrerinnen ermöglicht.

Neben dem zum Martinsfest üblichen Weck haben die Kindergärten und Grundschulen darüber hinaus teilweise ein alternatives Programm für die Kinder auf die Beine gestellt. So wurde die Geschichte von St. Martin und die Bedeutung von Geben und Teilen in den verschiedenen Gruppen im Vorfeld besprochen und auch das traditionelle Basteln von Laternen konnte trotz der besonderen Umstände in vielen Einrichtungen stattfinden.

Sogar ein Spaziergang in Kleingruppen mit musikalischer Begleitung durch eine kleine Musikbox wurde mancherorts organisiert. So konnten die Kinder ihre selbstgebastelten Laternen stolz ihren Mitschülern und Spielkameraden präsentieren.

Nachdem bereits im September in einer Gesprächsrunde mit der Stadt sowie den Veranstaltern der Martinzüge in den verschiedenen Stadtteilen und Vertreterinnen und Vertretern der Grundschulen und Kindergärten gemeinsam die Entscheidung getroffen wurde, dass die Martinsumzüge in diesem Jahr aus bekannten Gründen leider entfallen müssen, hatte man sich dazu entschieden, den Kindern ein alternatives Programm anzubieten