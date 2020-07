Spielhalle in Kurstadt überfallen

In der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine Spielhalle in Bad Neuenahr-Ahrweiler Ziel eines Raubs geworden. Laut Polizei betraten um 1.54 Uhr kurz vor Schließung zwei Männer mit aufgesetzten Mund-Nasen-Masken die Spielhalle in der Jesuitenstraße. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine mehr dort. Während einer der beiden Täter an den Tresenbereich herantrat und unter Vorhalt einer Pistole die Öffnung der Kasse forderte, hielt sich der zweite Täter im rückwärtigen Bereich auf. Die Angestellte kam der Aufforderung nach, woraufhin der Täter in die Kasse griff und Bargeld erbeutete. Anschließend flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Hinweise darauf, wie die Täter flohen, liegen der Polizei aktuell nicht vor. Der Haupttäter soll gebrochenes Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt:

Täter 1: ca. 167 cm groß, grauer Kapuzenpulli, Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Corona-Mund-Nasen-Schutz-Maske, dickerer Stoff, dickere Stoffbänder, verwendete schwarze kleine Pistole, sprach gebrochenes Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent

Täter 2: etwas größer als die Täter 1 und identisch gekleidet

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter Tel. 02651 / 801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de entgegen.