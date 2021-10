Uferlichter werden im Winter leuchten

Omas for Future: Mahnwache inklusive Kürbis-Aktion

Bad Kreuznach Stadt. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute wächst so nah? So könnte man die Botschaft umschreiben, mit der die Regionalgruppe der Omas for Future am kommenden Freitag, 29. Oktober, ab 9 Uhr am Kornmarkt in Bad Kreuznach für klimafreundliche Lebensmittel wirbt.