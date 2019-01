Unbekannte entsorgen Sperrmüll auf der Paradieswiese

Sternsinger aus dem Bistum zu Gast beim Bundespräsidenten

Trier. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor kurzem Sternsinger aus Bistum Trier in Schloss Bellevue begrüßt. Die Sternsinger kamen aus den Pfarreien St. Antonius in Saarhölzbach, St. Hildegard in Emmelshausen, St. Johannes in Sirzenich und dem Pallotti-Haus in Neunkirchen. In Trier hatten Ende 2017 mehr als 2.600 Sternsinger die 60. Aktion Dreikönigssingen bundesweit eröffnet. Es ist das zweite Mal in seiner Amtszeit, dass Bundespräsident Steinmeier die Sternsinger empfing.

weiterlesen