Verschärfte Corona-Regeln treten ab Dienstag in Kraft

Geldautomat gesprengt

Dieblich. Am frühen Samstagmorgen, 13. März, gegen 4.12 Uhr, ist in Dieblich der Geldautomat in der Sparkassenfiliale gesprengt worden.Die Polizei hat eine Fahndung nach den flüchtigen, bisher unbekannten Tätern eingeleitet und wendet sich zur Mithilfe an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: - Wer hat die Tat beobachtet beziehungsweise kann Hinweise zu den Tätern und möglichen…